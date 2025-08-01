В Воронежской области зарплаты выросли на 20% за год

Среднемесячная заработная плата работников организаций Воронежской области в январе-мае 2025 года достигла 70 933,8 руб., увеличившись на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это следует из сообщения пресс-службы Воронежстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае размер оплаты труда составил 74 271,8 руб., что на 19,8% больше, чем годом ранее. Реальный размер заработной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, также продемонстрировал положительную динамику. За январь-май 2025 года он увеличился на 7,9% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а в мае рост составил 7,6%.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы наблюдаются в сфере информации и связи, где оплата труда в мае в 1,6 раза превысила среднеобластной уровень. Значительное превышение показателя также зафиксировано у работников, занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 49,7%), электрического оборудования (на 29,7%), а также в финансовой и страховой деятельности (на 27,5%). Примечательно, что заработная плата работников сельского хозяйства составила 110,5% от средней по области.

Самая низкая оплата труда отмечена в таких секторах, как производство одежды (28,4% от среднеобластного уровня), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (65,8%) и производство мебели (67,7%).

О снижении уровня бедности в макрорегионе в 2024 году — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова