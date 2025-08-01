Главные новости за 1 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Калининский районный суд огласил приговор по делу «арбузного короля» Ильхама Алиева и его сообщника Фуада Абдулова. Фигурантов признали виновными в покушении на убийство из корыстных побуждений по найму, а также в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору. В итоге Алиев получил 19,5 колонии строгого режима, его подельник Абдулов на 10,5 лет меньше.

В Ленинградском областном суде 1 августа прошло рассмотрение апелляционной жалобы руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского, который 30 июля получил на семь суток административного ареста за демонстрацию символики экстремистской организации (ст. 20.3 КоАП РФ). Решение суда Соснового Бора оставлено без изменений.

Кадровые изменения произошли в руководстве фармацевтической компании Solopharm (ООО «Гротекс»). На должность генерального директора назначен Мамука Михелашвили, ранее исполнявший функции коммерческого, а затем исполнительного директора. О вступлении господина Михелашвили в новую должность «Ъ-СПб» сообщили в компании 1 августа.

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменений решения нижестоящих судебных инстанций о закреплении в федеральной собственности комплекса зданий Дворца труда (Николаевский дворец) в Петербурге, который ранее занимала Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП). Кассационная жалоба организации отклонена.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что контракт на обновление подвижного состава метро в городе на Неве идет с опережением графика. Под новую «коричневую» ветку до конца года поставят 40 вагонов. Изначально они должны были поступить в пользование подземки только в 2031 году.

Санкт-Петербургское УФАС после обращения СПб ГКУ «Агентство благоустройства и коммунального хозяйства Колпинского района» включило в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию ООО «Транс-Эко». Компания обязалась ликвидировать несанкционированные свалки на территории Колпинского района до 10 июня, однако так и не приступила к выполнению работ.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга завершен капитальный ремонт моста через безымянный ручей на территории поселка Шушары. Поручение о проведении восстановительных работ на переправе по итогам рабочей поездки в августе 2024 года дал губернатор Александр Беглов. Эта небольшая переправа дает возможность жителям близлежащих кварталов выезжать на Московское шоссе.

Ресурсоснабжающая организация ООО «Теплоэнерго» объявила конкурс на выполнение работ по строительству новой газовой котельной на юге Петербурга. Начальная (максимальная) стоимость контракта по тендеру составляет 422,2 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Группа RBI получила разрешение на строительство нового санаторного комплекса «Репин» в Курортном районе Санкт-Петербурга, всего в 200 метрах от берега Финского залива. Проект включает шесть корпусов на 84 номера: с рестораном, оздоровительным центром, паркингом на 60 машиномест и жилыми помещениями площадью около 7300 кв. метров. Завершить строительство планируется к 2028 году.

Дни Вологодской области пройдут на территории Петропавловской крепости 1 и 2 августа. В течение двух дней петербуржцы смогут посетить ярмарку продовольственных и сувенирных товаров, насладиться выступлением творческих коллективов Вологодской области. На территории крепости будут проводить мастер-классы, там же размещены интерактивные площадки и фотозоны.