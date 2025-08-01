Профсоюзы проиграли кассацию по судебному спору вокруг Дворца труда в Петербурге

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменений решения нижестоящих судебных инстанций о закреплении в федеральной собственности комплекса зданий Дворца труда (Николаевский дворец) в Петербурге, который ранее занимала Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП). Кассационная жалоба организации отклонена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Г.А. Александрова / Wikipedia Фото: Г.А. Александрова / Wikipedia

«Оставить без изменения решение постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения»,— говорится, в частности в материалах в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части судебного постановления пока не опубликованы.

Напомним, что в ЛФП считают незаконной передачу комплекса зданий Николаевского дворца Дому музыки и консерватории имени Римского-Корсакова и пытаются оспорить законность физической передачи комплекса зданий в суде. При этом юристы оценивают шансы на отмену решения суда практически нулевыми.

Подробнее об этом судебном споре — в материале «Ъ-СПб» «Профсоюзы продолжают борьбу».

Андрей Цедрик