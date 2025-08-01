В центре Петербурга 1 и 2 августа пройдут дни Вологодской области

Дни Вологодской области пройдут на территории Петропавловской крепости 1 и 2 августа, сообщает пресс-служба Смольного. Торжественная церемония открытия состоялась на Соборной площади. О проведении фестиваля губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Вологодчины Георгий Филимонов договорились на прошедшем ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

«Вологодская область — регион с богатейшей историей, огромным культурным наследием. Ее называют "душой русского Севера". Петербург и Вологодчину объединяют многовековые связи и общие традиции, деловые и торговые отношения»,— сказал господин Беглов.

В течение двух дней петербуржцы смогут посетить ярмарку продовольственных и сувенирных товаров, насладиться выступлением творческих коллективов Вологодской области. Всех собравшихся поприветствует Дед Мороз, чья резиденция находится в Великом Устюге. На территории крепости будут работать мастер-классы, интерактивные площадки и фотозоны.

Для интересующихся создали экспозицию «Сокровища Русского севера» с кружевами, костюмами, изделиями народно-художественных промыслов. Вечером 1 августа пройдет большой концерт с участием ВИА «Песняры» и рок-группы «Калинов мост». В каждый из двух дней гостей ожидает историческая реконструкция средневековой Руси от Белозерской дружины.

О том, куда сходить в Петербурге в период с 1 по 10 августа, читайте в традиционной культурной афише «Ъ-СПб».

Андрей Маркелов