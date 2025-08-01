УФАС включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков компанию «Транс-Эко»

Санкт-Петербургское УФАС после обращения СПб ГКУ «Агентство благоустройства и коммунального хозяйства Колпинского района» включило в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию ООО «Транс-Эко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении антимонопольной службы, комиссия установила, что заказчик заключил с подрядчиком контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории Колпинского района Петербурга. Согласно условиям, компания обязалась завершить работы до 10 июня.

При этом было установлено, что «Транс-Эко» так и не приступило к выполнению работ и не исполнило, таким образом, условия контракта. В результате бездействия подрядчика ликвидация несанкционированных свалок находится под угрозой, отметили в УФАС.

После вынесенного антимонопольщиками решения о включении компании в РНП сведения о ООО «Транс-Эко» будут находится там в течение двух лет.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Ленинградское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков компанию ООО «Гефест», сорвавшую контракт по монтажу системы оповещения в Тосненском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик