Апелляция оставила под арестом депутата КПРФ из Ленобласти Апостолевского

В Ленинградском областном суде 1 августа прошло рассмотрение апелляционной жалобы руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского, который 30 июля получил на семь суток административного ареста за демонстрацию символики экстремистской организации (ст. 20.3 КоАП РФ). Решение суда Соснового Бора оставлено без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Депутат стал фигурантом дела из-за фото, на котором был изображен Алексей Навальный, опубликованное им в соцсети в 2017 году. Однако сам член КПРФ подчеркнул, что в этом посте содержалось критика политика, а не его восхваление.

«Никакие наши доводы судом почему-то услышаны не были, хотя там были просто дичайшие процессуальные вопросы по подсудности дела, да и вообще без применения статьи 23.2 с учетом негативного характера отношения к изображенному на фотографии человеку. Однако суд удалился в совещательную комнату на три секунды, вышел и оставил постановление без изменений», — сообщил адвокат Сергей Подольский.

В Telegram-канале члена КПРФ после последнего слушания появилась запись, в которой говорится, что, по мнению его сторонников, реальная причина ареста — ближайшие выборы в ЗакС и Госдуму в 2026 году, а также «принципиальная позиция в защиту конституционных прав ленинградцев на экологическое благополучие и борьба со строительством глиноземного завода вблизи родного города Сосновый Бор».

Он был задержан 29 июля сотрудниками управления по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э») на Московском вокзале в Санкт-Петербурге после возвращения из рабочей поездки в Китай, где вместе с однопартийцами принимал участие в форуме «Диалог цивилизаций между странами ШОС — 2025». Сейчас господин Апостолевский отбывает наказание в изоляторе города Сланцы.

Подробности читайте в материале «Ъ-СПб» — «Положение КоАП всесильно»

Андрей Кучеров