В поселке Шушары завершили капитальный ремонт моста через безымянный ручей

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга завершен капитальный ремонт моста через безымянный ручей на территории поселка Шушары. Поручение о проведении восстановительных работ на переправе по итогам рабочей поездки в августе 2024 года дал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как уточнили в администрации Петербурга, этот небольшой мост решает важную задачу — дает возможность жителям близлежащих кварталов напрямую выезжать на Московское шоссе.

В итоге на мосту через ручей в Шушарах вместо устаревшей балочной двухпролетной конструкции была смонтирована П-образная рама с фундаментом из монолитного железобетона на свайном основании, которая обеспечивает повышенную прочность и надежность сооружения.

Длина пролетного строения составляет 7,5 метров. После капремонта переправа расширилась до 12 метров с учетом пешеходной зоны и двух полос дорожного движения по 3 метра каждая. На проезжей части моста уложили гидроизоляцию и несколько слоев асфальтобетона. При этом ремонт переправы завершился досрочно — контракт действовал до 17 декабря 2025 года.

Подробнее о дорожной ситуации в Пушкинском районе и проблемах, с которыми сталкиваются местные жители — в материале «Ъ-СПб» «Безымянный мост остановил движение».

Андрей Цедрик