Гендиректором фармацевтической компании Solopharm назначен Мамука Михелашвили

Кадровые изменения произошли в руководстве фармацевтической компании Solopharm (ООО «Гротекс»). На должность генерального директора назначен Мамука Михелашвили, ранее исполнявший функции коммерческого, а затем исполнительного директора. О вступлении господина Михелашвили в новую должность «Ъ-СПб» сообщили в компании 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Solopharm — это компания высоких стандартов, инновационных решений и динамичного роста. Моя задача — обеспечить развитие новых направлений и эффективность всех процессов, а также сохранить фокус на качестве и доступности нашей продукции»,— прокомментировал свое назначение сам Мамука Михелашвили.

Основатель компании Олег Жеребцов продолжит работать в ООО «Гротекс» в должности председателя совета директоров. В его ведении останется определение стратегии, создание новых производств и направлений, и развитие биотехнологического направления Solopharm, отметили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что господин Жеребцов покинул пост гендиректора компании Solopharm в июне 2023 года. После него эту должность Павел Семьянов, до того занимавший пост финансового директора.

Андрей Цедрик