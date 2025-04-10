Дорожные камеры в Тамбовскую область поставит местная ТСК за 1,9 млрд рублей

Передавать информацию со средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Тамбовской области будет местное АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Компания была единственным участником соответствующего конкурса, поэтому его признали несостоявшимся. С ней заключили контракт по начальной цене в 1,9 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ТСК предстоит в два этапа закупить 138 стационарных технических средств автоматической фиксации (ТСАФ), 40 передвижных и 22 мобильных. Они должны фиксировать превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, не пристегнутый ремень, движение по обочине и так далее. Устройства могут быть только новыми и выпущенными не ранее 2023 года.

ТСАФ необходимо установить на автодорогах региона, обслуживать их и передавать данные по защищенным каналам связи в программу «Паутина». Оказывать услуги требуется до 31 октября 2029 года.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовская сетевая компания» было учреждено в Тамбове в апреле 2005 года. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 9,3 млн руб. До июля 2021 года принадлежала региональному министерству имущественных отношений и госзаказа. Актуальные владельцы не раскрываются. Управляющая организация — московское ООО «УК ТЭК» Наталии Крапивиной, которая с мая 2020 года до октября 2021 года была гендиректором ТСК. 2024 год «Тамбовская сетевая компания» закончила с выручкой в 5 млрд руб. и чистым убытком в 487 млн руб.

ТСК также известна тем, что является тамбовским регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, компания спорила с «Тамбовэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») за 171 млн руб. В эту сумму филиал ПАО оценил «необоснованное обогащение» тамбовской компании и потребовал взыскать средства, однако суды трех инстанции не согласились с ним.

В октябре прошлого года «Тамбовавтодор» уже пытался найти подрядчика для закупки и обслуживания 200 ТСАФ до ноября 2030 года. Конкурс обжаловали ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон». Обе компании не согласились с условием об аренде 56 единиц оборудования, также первая из них посчитала неправомерным порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в тендере. В ноябре ФАС признала претензии обоснованными и обязала заказчика заново разыграть подряд.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова