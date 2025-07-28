Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ТСК ищет подрядчика для установки камер на тамбовских дорогах за 250 млн рублей

АО «Тамбовская сетевая компания» объявило конкурс по поиску подрядчика для размещения комплексов фото-видеофиксации на дорогах Тамбовской области и контроля за их работой. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена составляет 250 млн руб.

Подрядчику необходимо будет обслуживать камеры до 31 октября 2029 года с момента подписания контракта. Речь идет об установке 200 комплексов, из которых 138 — стационарные, 40 — передвижные и 22 — мобильные. Камеры будут фиксировать превышение скорости, не пристегнутые водителем и пассажирами ремни безопасности, проезд на красный и прочие нарушения.

Подать заявку на участие в конкурсе до 12 августа могут только компании, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Итоги подведут 13 августа.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в 2005 году в Тамбове для передачи электроэнергии и техприсоединения к распределительным электросетям. Уставный капитал — 9,3 млн руб. До июля 2021 года принадлежала региональному министерству имущественных отношений и госзаказа. Актуальные владельцы не раскрываются. Управляющая организация — московское ООО «УК ТЭК» Наталии Крапивиной, которая с мая 2020 года до октября 2021 года была гендиректором ТСК. 2024 год «Тамбовская сетевая компания» закончила с выручкой в 5 млрд руб. и чистым убытком в 487 млн руб.

В апреле с ТСК был заключен контракт на поставку дорожных камер в Тамбовской области за 1,9 млрд руб. Компания должна была в два этапа закупить, а затем установить и обслуживать на дорогах региона 138 стационарных комплексов, 40 передвижных и 22 мобильных.

В октябре прошлого года тамбовские власти уже пытались найти подрядчика для закупки и обслуживания 200 дорожных камер до ноября 2030 года. Конкурс обжаловали ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон». Обе компании не согласились с условием об аренде 56 единиц оборудования, также первая из них посчитала неправомерным порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в тендере. В ноябре ФАС признала претензии обоснованными и обязала заказчика заново разыграть подряд.

Егор Якимов