ТСК ищет подрядчика для установки камер на тамбовских дорогах за 250 млн рублей

АО «Тамбовская сетевая компания» объявило конкурс по поиску подрядчика для размещения комплексов фото-видеофиксации на дорогах Тамбовской области и контроля за их работой. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена составляет 250 млн руб.

Подрядчику необходимо будет обслуживать камеры до 31 октября 2029 года с момента подписания контракта. Речь идет об установке 200 комплексов, из которых 138 — стационарные, 40 — передвижные и 22 — мобильные. Камеры будут фиксировать превышение скорости, не пристегнутые водителем и пассажирами ремни безопасности, проезд на красный и прочие нарушения.

Подать заявку на участие в конкурсе до 12 августа могут только компании, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Итоги подведут 13 августа.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в 2005 году в Тамбове для передачи электроэнергии и техприсоединения к распределительным электросетям. Уставный капитал — 9,3 млн руб. До июля 2021 года принадлежала региональному министерству имущественных отношений и госзаказа. Актуальные владельцы не раскрываются. Управляющая организация — московское ООО «УК ТЭК» Наталии Крапивиной, которая с мая 2020 года до октября 2021 года была гендиректором ТСК. 2024 год «Тамбовская сетевая компания» закончила с выручкой в 5 млрд руб. и чистым убытком в 487 млн руб.

В апреле с ТСК был заключен контракт на поставку дорожных камер в Тамбовской области за 1,9 млрд руб. Компания должна была в два этапа закупить, а затем установить и обслуживать на дорогах региона 138 стационарных комплексов, 40 передвижных и 22 мобильных.

В октябре прошлого года тамбовские власти уже пытались найти подрядчика для закупки и обслуживания 200 дорожных камер до ноября 2030 года. Конкурс обжаловали ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон». Обе компании не согласились с условием об аренде 56 единиц оборудования, также первая из них посчитала неправомерным порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в тендере. В ноябре ФАС признала претензии обоснованными и обязала заказчика заново разыграть подряд.

Егор Якимов