В 2025 году мощность Сочинского мясокомбината намерены увеличить на 50–75%

До конца 2025 года мощность Сочинского мясокомбината планируют увеличить до 600–700 тонн продукции в месяц, что на 50–75% больше нынешнего показателя (400 тонн). Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на генерального директора предприятия Рамиля Нигмадзянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководитель рассказал, что после завершения реконструкции предприятие сможет выпускать до 60 тонн продукции в сутки. При этом оно сохранит потенциал для дальнейшего роста.

В течение семи лет мощность производства планируют увеличить еще в пять раз. Это намерены сделать за счет технического переоснащения, увеличения кадров, выхода на новые рынки сбыта и оптимизации бизнес-процессов.

«В планах на ближайшие два года — замена части парка устаревшего оборудования на современное, ремонт производственных и офисных площадей, приобретение новых линий для расширения выпускаемого ассортимента, дооснащение всем необходимым уже имеющегося оборудования для выпуска новых видов продуктов и тестирования дополнительных продуктовых направлений, а также реконструкция зданий и сооружений для технических служб и проживания сотрудников»,— цитирует Рамиля Нигмадзянова издание.

Дмитрий Холодный