Главные новости за 31 июля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области зарегистрированы два кандидата на должность губернатора. Это Юрий Слюсарь, выдвинутый Ростовским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Юрий Климченко, выдвинутый региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Новым прокурором Ростова-на-Дону назначен Валерий Поцелуйко. На своем посту господин Поцелуйко сменил Олега Фрикеля, возглавлявшего прокуратуру Ростова с мая 2021 года.

В Ростове электросамокат в период отключения мобильного интернета можно арендовать по СМС. О тестовом запуске функции сообщили в компании Whoosh.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили до конца 2026 года наложить мораторий на банкротство сельхозпредприятий, а также ввести «кредитные каникулы» и пролонгировать лизинговые договоры, чтобы снизить финансовую нагрузку на аграриев, которые несут убытки из-за весенних заморозков и последовавшей за ними засухи.

В связи с введением на территории Ростовской области особого противопожарного режима суммы административных штрафов за разведение костров возрастают от двух до 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России по Ростовской области.

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области с начала 2025 года возбудило 49 уголовных дел по незаконному обороту сильнодействующих веществ. В ходе комплекса мероприятий сотрудники территориальных органов изъяли из незаконного оборота свыше 5,6 кг различных сильнодействующих веществ, которые готовились к продаже через аптечные сети.

Власти Ростовской области отказались от строительства второго этапа автодороги «Западная хорда» по концессии. Соответствующее постановление за подписью врио губернатора Юрия Слюсаря опубликовано на региональном портале правовой информации.