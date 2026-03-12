В России в феврале автокредитов было выдано на 26% больше, чем год назад

В феврале 2026 года россияне получили в банках около 106 млрд руб. на покупку новых и подержанных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ, опираясь на результаты оценки аналитиков банка.



По их данным, указанная сумма на 9% больше, чем в январе, и на 26% выше, чем показатель годом ранее. Рост регионального спроса соответствует общероссийской динамике, подчеркнули в банке.

Всего в стране во втором месяце этого года было оформлено около 70,2 тыс. автокредитов, а средний чек составил примерно 1,5 млн руб.

Как отметил заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу Максим Алексеев, с начала 2026 года на рынке автокредитования действуют обновленные требования к оценке платежеспособности клиентов — при рассмотрении заявок банки учитывают доходы только из официальных источников. «Несмотря на это, интерес к покупке автомобилей с использованием кредитных средств сохраняется. Для многих жителей Дона автокредит остается удобным способом распределить расходы на крупную покупку, не откладывая ее на долгий срок. При этом спрос формируется как на новые автомобили, так и на машины с пробегом», — резюмировал эксперт.

По прогнозам ВТБ, по итогам 2026 года объем российского рынка автокредитования может составить около 1,8 трлн руб. Это примерно на 5% выше результата 2025 года.