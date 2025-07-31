В Донских аптеках изъято свыше 5,6 кг сильнодействующих препаратов в 2025 году

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области с начала 2025 года возбудило 49 уголовных дел по незаконному обороту сильнодействующих веществ. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба донского главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в результате рейдовых мероприятий были выявлены аптечные пункты, где торгуют рецептурными психотропными и наркотическими препаратами по поддельным рецептам либо вовсе без них. Все дела возбуждены по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Среди подозреваемых — 11 должностных лиц аптечных организаций.

«В ходе комплекса мероприятий сотрудники территориальных органов изъяли из незаконного оборота свыше 5,6 кг различных сильнодействующих веществ, которые готовились к продаже через аптечные сети. Борьба с незаконным оборотом подобных препаратов ведется управлением совместно с другими государственными органами и общественными организациями на постоянной основе»,— пояснили в ответе на официальный запрос «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко