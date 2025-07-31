В Ростовской области предложили ввести мораторий на банкротство донских аграриев

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили до конца 2026 года наложить мораторий на банкротство сельхозпредприятий, а также ввести «кредитные каникулы» и пролонгировать лизинговые договоры, чтобы снизить финансовую нагрузку на аграриев, которые несут убытки из-за весенних заморозков и последовавшей за ними засухи. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщил председатель ЗС Ростовской области Александр Ищенко, по экспертной оценке, сумма ущерба и недостающей прибыли сельхозтоваропроизводителей уже составляет порядка 120 млрд руб.

Отмечается, что предлагаемый мораторий на возбуждение дел о банкротстве хозяйств, пострадавших из-за заморозков и засухи, поможет сохранить финансовую устойчивость сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время в арбитражах уже находится 20 таких дел, заведенных в этом году.

В качестве еще одной меры поддержки аграриям депутаты назвали пролонгацию ранее предоставленных льготных кредитов, что наиболее актуально для малого и среднего сельхозбизнеса.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в регионе ожидается снижение урожая зерновых второй год подряд из-за неблагоприятных погодных условий. Валовой сбор зерновых в 2025 году прогнозируется на уровне около 8 млн т против первоначальных 11,4 млн т.

Наталья Белоштейн