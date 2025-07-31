В Ростове запустили сервис аренды самоката по СМС в период отключения интернета

В Ростове электросамокат в период отключения мобильного интернета можно арендовать по СМС. О тестовом запуске функции сообщили в компании Whoosh.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Запустить транспорт и завершить поездку можно будет, отправив сообщение на определенный номер. Кроме столицы Ростовской области, сервис доступен в Воронеже, Краснодаре, Омске, Красноярске, Липецке, Новороссийске, Сочи и Адлере, Волгограде, Ставрополе, Ижевске, Тольятти, Стерлитамаке и Тюмени.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону запустили интерактивную карту с точками бесплатными точками Wi-Fi.

Константин Соловьев