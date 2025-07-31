В Ростовской области в 20 раз вырастут штрафы за разжигание костров

В Ростовской области в 20 раз вырастут штрафы за разведение костров

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

В связи с введением на территории Ростовской области особого противопожарного режима суммы административных штрафов за разведение костров возрастают от двух до 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России по Ростовской области.

Так, административный штраф для граждан составляет от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. руб., а для юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

Во время противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать стерню и порубочные остатки, проводить пожароопасные работы на территориях, покрытых травянистой и древесно-кустарниковой растительностью и заезжать на территорию лесов на транспорте.

В ведомстве отметили, что только за минувшие сутки в Ростовской области произошло 17 природных пожаров на общей площади более 4 тыс. кв. м. Чрезвычайная пожарная опасность пятого класса установилась на территории шести муниципальных образований, высокая пожароопасность (4 класс) действует в 41 районе.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Каменском районе больше суток ликвидировали ландшафтный пожар на 25 га. На очаги возгорания совершили 14 сбросов воды общим объемом 28 т.

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