Главные новости за 31 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Бывший гендиректор социальной сети VK Борис Добродеев возглавил петербургскую игровую студию «Леста», издающую такие компьютерные игры как «Мир танков» и «Мир кораблей». Господин Добродеев возглавил акционерное общество «Айти Технологии». Именно под управление этой компании перешла студия «Леста» со всеми ее подразделениями после передачи от Росимущества.

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении художественного руководителя Михайловского театра и директора МХАТ Владимира Кехмана. Бизнесмена подозревают в получении взятки в размере 27 млн рублей от гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова.

Власти Лаоса решили подарить двух слонов Ленинградскому зоопарку по случаю 65-летия дипломатических отношений между Москвой и Вьентьяном. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил его коллега из Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.

Чеченское региональное отделение партии «Единая Россия» официально опровергло информацию о том, что сын бывшего сенатора Петербурга Вадима Тюльпанова Владислав состоит в партии и представляет интересы 95-го региона. Тюльпанов-младший якобы стал членом «Единой России» от Чеченской Республики в конце мая 2025 года.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Никитина, которого обвиняют по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) после поджога отделения банка в Пушкине. По версии следствия, молодой человек пошел на этот поступок, послушав мошенников, которые обманули фельшера на 3,5 млн рублей.

Сервис «Ситидрайв» уведомил пользователей каршеринга о введении зон платного завершения аренды автомобилей в аэропортах Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Сочи. Такой режим начнет действовать с 31 июля. В «Ситидрайв» пояснили, что необходимость введения дополнительного сбора возникла из-за значительного роста числа завершений аренд в аэропортах.

Необычную находку сделали сотрудники петербургской полиции в ходе рейда в гаражном кооперативе на Шафировском проспекте. Досматривая автомобили на предмет возможных нарушений, стражи порядка наткнулись на Bentley на гусеничном ходу и надписью «Волга» на багажнике. Многим автолюбителям эта машина, получившая название Ultratank, знакома по проектам блогера-миллионника Константина Заруцкого.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 88-летием народную артистку СССР и России Эдиту Пьеху. По мнению градоначальника, имя Эдиты Станиславовны занимает особое место в отечественном искусстве, а ее творческие успехи сделали артистку символом ленинградской и петербургской культуры.

Строительство нового тренировочного комплекса «Зенита» на улице Аккуратова, чуть севернее Удельного парка, согласовал комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В рамках проекта расширения базы сине-бело-голубых планируют построить комплекс, который включит в себя футбольное поле, КПП, административно-бытовой корпус и КПП.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал самую масштабную реставрацию в истории крепости Корела. На работы выделят 700 млн рублей. Этап проектирования продлится до 2026 года, непосредственно реставрацией займутся с 2027 по 2029 год.