«Ситидрайв» вводит зону платного завершения аренды автомобилей в аэропорту Пулково

Сервис «Ситидрайв» уведомил пользователей каршеринга о введении зон платного завершения аренды автомобилей в аэропортах Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Сочи. Такой режим начнет действовать с 31 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В «Ситидрайв» пояснили, что необходимость введения дополнительного сбора возникла из-за значительного роста числа завершений аренд в аэропортах, что привело к перегрузке парковочной инфраструктуры.

Зоны платного завершения аренды будут подсвечены на карте в приложении фиолетовым цветом. В то же время завершение аренды в «зеленых зонах» городов останется бесплатным, добавили в компании.

«Данная мера позволит сохранить доступность автомобилей и обеспечить высокий уровень качества сервиса для пользователей»,—уточняется в сообщении сервиса.

Отметим, что у других сервисов каршеринга — «Яндекс Драйв» и «Делимобиль» — завершение аренды в ряде аэропортов также является платным.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каршеринг «Ситидрайв» пополнил парки в Петербурге и Москве на 1 тыс. новых автомобилей.

Андрей Цедрик