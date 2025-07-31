Дрозденко анонсировал самую масштабную реставрацию крепости Корела в Приозерске

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал самую масштабную реставрацию в истории крепости Корела, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона. На работы выделят 700 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Этап проектирования продлится до 2026 года, непосредственно реставрацией займутся с 2027 по 2029 год. На первом этапе работы пройдут в Круглой башне, Северо-Западной и Юго-Западной куртинах, Клок-бастионе, Старом Арсенале, Пороховом погребе и Кавальер-бастионе.

В ходе второго этапа реставраторы восстановят Юго-Восточную и Северо-Восточную куртины, Басту-бастион, Новый арсенал и Тенали с воротами. Все это время крепость в Приозерске, заложенная на рубеже XIII и XIV веков, будет доступна для посетителей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что домонгольские храмы Старой Ладоги в Волховском районе Ленинградской области могут получить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Андрей Маркелов