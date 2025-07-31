КГИОП согласовал строительство нового спорткомплекса «Зенита» в Удельном парке

Строительство нового тренировочного комплекса «Зенита» на улице Аккуратова, чуть севернее Удельного парка, согласовал комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Соответствующая информация была опубликована 31 июля на сайте КГИОП. Заказчиком проекта является компания «Газпром развитие социальной инфраструктуры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В рамках проекта расширения базы сине-бело-голубых планируют построить комплекс, который включит в себя футбольное поле, КПП, административно-бытовой корпус, КПП, трансформаторную подстанцию, локальные очистные сооружения, модульные трибуны с навесом на 350 мест, крытые скамейки запасных на две команды.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» в гостях обыграл «Ахмат» в рамках первого тура Кубка России по футболу. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

Андрей Маркелов