Александр Беглов поздравил народную артистку СССР Эдиту Пьеху с днем рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 88-летием народную артистку СССР и России Эдиту Пьеху, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По мнению градоначальника, имя Эдиты Станиславовны занимает особое место в отечественном искусстве, а ее творческие успехи сделали артистку символом ленинградской и петербургской культуры.

«Вы получили заслуженное признание, внесли неоценимый вклад в развитие музыкального искусства, стали символом искренности, благородства и высокого профессионального мастерства»,— сказал господин Беглов.

Губернатор Петербурга пожелал Эдите Станиславовне здоровья и поблагодарил за верность призванию. В 2023 году по представлению градоначальника госпожа Пьеха получила звание почетного гражданина города за выдающиеся заслуги перед мегаполисом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Александр Беглов поздравил с юбилеем спикера Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского, пожелав ему новых успехов. Политику исполнилось 50 лет.

Андрей Маркелов