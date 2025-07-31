Суд отправил под арест фельдшера, бросившего «коктейль Молотова» в отделение банка

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Никитина, которого обвиняют по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) после поджога отделения банка в Пушкине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, 29 июля Никитин проник в операционный зал банка «Санкт-Петербург» на Октябрьском бульваре и бросил бутылку с горючей жидкостью и подожженным фитилем.

Подозреваемому предъявили обвинение, вину он признал. У суда Никитин просил более мягкую меру и обещал больше преступлений не совершать. «Ошибочность своих действий он осознал. Прошу запрет определенных действий»,— дополнила адвокат обвиняемого.

В свою очередь следователь во время заседания отметил, что молодой человек совершил преступление под воздействием третьих лиц, ранее взяв в банке кредит на 3,5 млн рублей и переведя деньги на указанные счета.

Суд отправил Никитина под стражу на срок до 28 сентября.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что фигурант дела о теракте в пушкинском отделении банка «Санкт-Петербург» — фельдшер Гатчинской межрайонной клинической больницы. Мужчину удалось задержать по горячим следам.

Андрей Цедрик