Bentley на гусеницах нашла полиция в гаражном кооперативе на Шафировском

Необычную находку сделали сотрудники петербургской полиции в ходе рейда в гаражном кооперативе на Шафировском проспекте. Досматривая автомобили на предмет возможных нарушений, стражи порядка наткнулись на Bentley на гусеничном ходу и надписью «Волга» на багажнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Судя по кадрам, опубликованным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, припаркованный гусеничный автомобиль постепенно обрастает кустами. Многим автолюбителям эта машина, получившая название Bentley Ultratank, знакома по проектам блогера-миллионника Константина Заруцкого, известного как Academeg. Последнее актуальное видео с этим авто публиковалось на его платформах в 2023 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во время рейда на Шафировском полиция проверила в общей сложности 67 машин. Было выявлено несколько правонарушений, касающихся тонировки стекол и актуальности номерных знаков. Помимо этого, в рамках оперативных мероприятий в гаражном кооперативе задержали девять нелегальных мигрантов.

Андрей Цедрик