Президент Лаоса подарил Путину двух слонов для Ленинградского зоопарка

Власти Лаоса решили подарить двух слонов Ленинградскому зоопарку по случаю 65-летия дипломатических отношений между Москвой и Вьентьяном. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил его коллега из Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита (слева) с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Пресс-служба Кремля Встреча президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита (слева) с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Пресс-служба Кремля

«По этому случаю — 65 лет установления восстановления дипломатических отношений между нашими странами — лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам, Российской Федерации, пару слонов»,— цитирует господина Сисулита пресс-служба Кремля.

«В хозяйстве пригодятся, спасибо»,— отреагировал на это российский лидер.

Напомним, что в Ленинградском зоопарке уже неоднократно высказывались о невозможности содержать слонов — для них нужно много места и новые зимние и летние вольеры. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на директора петербургского зверинца Юрия Журавлева, он пока ничего не знает про подарок Лаоса Петербургу, поскольку в настоящий момент находится в командировке.

«Ъ» сообщал, что во время переговоров с Тхонглуном Сисулитом Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Лаос в прошлом году нарастили объем торговли на 66%. За первые пять месяцев этого года рост составил 20%.

Андрей Цедрик