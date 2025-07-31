В Воронежской области увеличат число устройств для работы сирен

В Воронежской области для улучшения слышимости сирен установят дополнительные звуковые системы. Тем самым власти планируют расширить зону охвата оповещения населения. Об этом сообщили в правительстве региона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщал, что, наряду с общим режимом опасности атаки БПЛА, в отдельных муниципалитетах может вводиться и отменяться режим непосредственной угрозы удара беспилотников. Он сопровождается включением сирен, которые непродолжительно звучат в момент объявления угрозы в конкретном муниципалитете.

Режим непосредственной угрозы удара БПЛА в регионе с прошлого вечера действовал два раза. Акустические системы включались 30 июля в 22:39 на территории Лискинского района области и в 22:45 в Воронеже. По данным губернатора, за ночь в регионе сбили десять беспилотников.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова