За ночь над Черноземьем сбили 12 БПЛА

С 23:20 30 июля до 04:00 31 июля над Россией уничтожили 32 беспилотника, в том числе 12 над Черноземьем. По пять из них сбили над Воронежской и Белгородской областями, два — над Тамбовской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воронежский губернатор Александр Гусев заявил о ликвидации десяти беспилотников над городом и шестью районами области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим угрозы БПЛА в регионе длился с 22:16 до 07:44, за это время акустические системы включались на территории Воронежа и Лискинского района области.

Власти Белгородской и Тамбовской областей ночные атаки пока не прокомментировали.

Кабира Гасанова