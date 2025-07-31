Жителя Ставрополья оштрафовали за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Ставропольского края Дениса Топузлеева виновным в публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). В январе 2024 года он разместил на своей странице в интернет-мессенджере Telegram пост, в котором оправдывал теракт, во время которого погиб военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

Решением суда Денису Топузлееву назначен штраф в размере 360 тыс. руб. Кроме того, суд запретил ему на два года заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Теракт был совершен в апреле 2023 года в Санкт-Петербурге. Господин Татарский погиб при взрыве бомбы, которую на встречу с ним принесла Дарья Трепова. Тогда же пострадали еще несколько десятков участников встречи с военкором.

Уголовное дело в отношении Дениса Топузлеева было возбуждено следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю.

Александра Ларинцева, Пятигорск