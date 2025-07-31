В Новороссийске докера оштрафовали за травму коллеги

Ленинский районный суд Новороссийска оштрафовал на 50 тыс. руб. докера-механизатора Новороссийского морского торгового порта за нарушение правил безопасности, которое привело к тяжелой травме коллеги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Суд установил, что докер, работая на складской площадке порта, нарушил требования по охране труда. Механизатор поднимал неустойчивый груз на вилы погрузчика, при этом другой работник находился в опасной близости от груза на платформе ролл-трейлера. В результате неправильных действий груз опрокинулся и сбил пострадавшего с платформы на бетонную площадку. Работник получил закрытый оскольчатый перелом левой бедренной кости со смещением, что квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он подал ходатайство о применении особого порядка рассмотрения дела. Защитник поддержал это ходатайство, а государственный обвинитель и потерпевший не возражали против упрощенной процедуры.

Суд квалифицировал действия подсудимого по части 1 статьи 216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Лия Пацан