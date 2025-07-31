Зумеры назвали наиболее перспективные для себя отрасли

В топ-3 наиболее перспективных отраслей по мнению зумеров вошли информационные технологии (17%), финансовый сектор (14%) и госслужба (13%). В пятерке наиболее привлекательных для карьеры оказались маркетинг и реклама (11%) и образование (9%), выяснили аналитики ИТ-колледжа Хекслет по результатам опроса, проведенного среди 614 респондентов в возрасте от 18 до 26 из крупных городов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Большинство опрошенных плохо представляют свой карьерный трек. Из них 16% отмечают, что вообще не могут сформулировать ожидания от своего профессионального будущего, остальные респонденты оценили «реалистичность» своей карьеры. Среди опрошенных почти половина считает, что могут легко реализовать себя в дальнейшем. Данные представлены по шкале от 1 до 5, где 1 — невероятно, а 5 — легко реализуемо:

1 — 13%

2 — 18%

3 — 10%

4 — 27%

5 — 16%

«Исходя из опроса видно, что меньше пятой части респондентов представляют свою карьеру легко реализуемой. В рамках колледжей активно вводится практика "осознанного выбора", когда студентам предлагают небольшой таймаут на выбор специальности. В этот период они изучают общие дисциплины, которые пригодятся на любом из направлений»,— отметил Антон Васильев, директор ИТ-колледжа Хекслет.

При этом большинство респондентов отмечают, что сталкиваются с трудностями при прохождении собеседований. В частности, 14% сталкиваются с этим постоянно, 26% периодически, а 37% — редко. Среди главных сложностей во время интервью опрошенные считают необходимость выполнять тестовые задания (57%), проходить несколько собеседований (41%), а также очно присутствовать на интервью (29%).

Интересно, что только четверть опрошенных позитивно относится к тестовым заданиям и без проблем выполнят любое задание, если компания им нравится. Еще 43% приступят к задаче, только если работодатель пообещает им адекватную обратную связь, а 31% считают тестовые задания пустой тратой времени.

«Реклама и маркетинг действительно являются популярным направлением у молодых соискателей даже без профильного образования. Процесс найма в этой сфере не отличается от других: специалисты проходят скрининги с рекрутерами, решают тестовые задания и затем знакомятся с командой. По-настоящему нелюбимая часть отбора для молодых специалистов — тестовое задание. Зумеры часто отказываются от вакансии уже на этом этапе, несмотря на то что это очень важный источник обратной связи для молодого специалиста. А вот программы оплачиваемых (принципиальный момент для поколения z) стажировок пользуются большим интересом среди молодых специалистов. Идеально, если стажеры несколько месяцев работают за стипендию, приобретают опыт и по итогам совместной работы могут остаться в команде уже на штатной должности младшего специалиста»,— отметила Ольга Бахтина, HR-директор digital-агентства RTA.

Только половина опрошенных готова решать тестовые задания в онлайне. Среди тех зумеров, кто не готов выполнять задачи при работодателе, половина считает, что на них будут давить, еще 38% будут сильнее волноваться, а 12% считают, что это неэтично.