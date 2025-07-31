Закон о развитии ответственного бизнеса утвердили в Нижегородской области

Заксобрание Нижегородской области на пленарном заседании 31 июля 2025 года одобрило во втором чтении закон о развитии ответственного ведения бизнеса. В первом чтении его приняли в мае, ко второму поступил ряд утоняющих поправок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Закон направлен на внедрение стандарта ЭКГ «Экология, кадры, государство», который является российским ответом ESG (Environmental, social, governance, «Природа, общество, управление»).

Власти намерены создать реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности региона и предоставлять им меры поддержки, включая налоговые льготы, участки без торгов, возмещение затрат.

Перечень критериев соответствия компаний принципам развития ответственного ведения бизнеса (благонадежность, социальная и экологическая ответственность) региональное правительство будет утверждать своим подзаконным актом. Основным критерием станет наличие организации в ЭКГ-рейтинге. В 2024 году по Нижегородской области провели оценку более 136 тыс. субъектов предпринимательской деятельности (за работу в 2023 году). По ее итогам 27 компаний получили уровень «лидер», 56% отнесли к базовому уровню, 29% — к среднему и 15% — к продвинутому.

Как писал «Ъ-Приволжье», Нижегородская область в первом ЭКГ-рейтинге заняла десятое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

Галина Шамберина