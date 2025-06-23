В первом ЭКГ-рейтинге Нижегородская область заняла десятое место по ПФО

Нижегородская область заняла десятое место в ЭКГ-рейтинге среди регионов Приволжского федерального округа. Она набрала 44,91 балла, сообщает Агентство RAEX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Результаты первого рейтинга ЭКГ («Экология. Кадры. Государство») представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2025 года. Он оценивает достижение национальных целей устойчивого развития. Эксперты выделили десятку лучших регионов и составили рейтинги для каждого федерального округа. В рейтинге не учитывали города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) и четыре новых региона.

Лидером в ПФО стал Татарстан (56,76), он же единственным вошел в ТОП-10 федерального рейтинга. Первое место в десятке лучших регионов занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (65,1). Последнее, 14-е, место в Приволжском федеральном округе заняла Самарская область (40,31).

Рейтинг подсчитывали по 17 метрикам, сгруппированным в три блока. В экологическом блоке учитывали индикаторы водопотребления, выброса загрязняющих веществ, качества обезвреживания веществ, загрязняющих атмосферу.

В блоке К оценивали продолжительность жизни, коэффициент рождаемости, миграционный прирост (без внешней миграции), а также средний заработок за вычетом прожиточного минимума и расходов на ипотеку.

В блок Г входит самодостаточность бюджета, кассовое исполнение обязательств в рамках нацпроектов, удельный объем инвестиций и поддержка ответственного бизнеса.

Кроме того, во всех блоках оценивали средние баллы предприятий региона. Удельный вес в оценке блоков Э, К и Г составляет 20%, 40% и 40% соответственно. Каждую метрику оценивали по 100-бальной шкале.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил расширить стандарт ЭКГ на субъекты РФ. В регионе в свою очередь в мае приняли в первом чтении законопроект об ответственном бизнесе, направленный на внедрение стандарта ЭКГ, являющийся российским ответом ESG (Environmental, social, governance, «Природа, общество, управление»).

Галина Шамберина