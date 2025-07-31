Усеченные данные Росстата за полугодие не скрыли охлаждения спроса

Пожалуй, одной из главных новостей опубликованного вчера доклада Росстата с макроэкономической статистикой за январь—июнь 2025 года стало отсутствие данных о потреблении населением товаров и общепита в июне. Впрочем, этот пробел восполняют данные «Сбериндекса» (их расхождение с Росстатом незначительно) — они фиксируют продолжение ослабления частного потребления вплоть до последней недели июля (см. график), когда несколько ускорились лишь покупки непродовольственных товаров (см. “Ъ” от 30 июля).

Растущий спрос физлиц на товары и услуги в июне (на 1,4% год к году по данным «Сбериндекса») формально отразил увеличение реальных доходов, зарплат и сохранение напряженности на рынке труда (безработица — на минимуме в 2,2%). Статистики повысили оценку годового роста реальных располагаемых доходов в первом квартале 2025 года на 0,3 процентного пункта — до 8,7%. При снятой сезонности квартал к кварталу показатель вырос на 3,4% против 3,2% при прежней оценке и 0,1% за четвертый квартал 2024 года, подсчитал Игорь Поляков из ЦМАКП. Реальные же зарплаты в годовом выражении в мае повысились на 4,2% против роста на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе 2025 года. При снятой сезонности, по оценке ЦМАКП, рост составил в мае к апрелю — 0,4%, в апреле к марту — 1,5%, в марте — 0,2%, в феврале — минус 1,2%, в январе — минус 2,2% (влияние скачка в декабре 2024 года). В среднем за первый квартал показатель снизился на 1,1%, а в апреле—мае вырос на 1%. В ЦМАКП отмечают, что рост реальных располагаемых доходов в первом квартале на фоне снижения реальных зарплат, которые обычно определяют их динамику, выглядит странным. «Скорее всего, речь идет о влиянии укрепления рубля на переоценку валютных активов, росте доходов от финансовых активов и "выплат по договорам" (вероятно, связанным с СВО); или о накоплении "статистических ошибок"»,— поясняют там.

За январь—май же 2025 года, по данным Росстата, годовой рост реальных зарплат составил 3,8%, притом что апрельский прогноз Минэкономики предполагал их увеличение в 2025 году на 6,8%, а июльский консенсус-прогноз аналитиков — уже на 3,4%. «Давление оплаты труда на добавленную стоимость по состоянию на первый квартал продолжает быстро расти (сезонность устранена), и простор для интенсивного наращивания реальной зарплаты уже почти исчерпан»,— отмечают в ЦМАКП.

Артем Чугунов