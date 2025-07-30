Крепкий рубль обнадежил потребителей

На фоне стабилизации инфляционных ожиданий населения и незначительного подскока инфляционных ожиданий компаний в июле опросы ФОМ для Банка России фиксируют улучшение потребительских настроений физлиц. Их индекс в июле вырос до 105 пунктов, увеличившись на 1 пункт за месяц после нескольких месяцев беспрерывного снижения, впрочем, при этом показатель остался на 3,7 пункта ниже, чем год назад (см. график).

Респонденты чуть лучше стали оценивать и текущее состояние, и ожидаемое потребление. При этом и те и другие оценки остаются внутри диапазонов значений, наблюдавшихся с начала 2023 года. Индекс текущего состояния в июле был равен 93,4 пункта (плюс 1,3 пункта за месяц и минус 1,2 пункта за год). Население стало лучше оценивать благоприятность текущего момента для совершения крупных покупок, но несколько снизило оценки изменения личного материального положения за год. Индекс ожиданий в июле составил 112,7 пункта (плюс 0,7 пункта за месяц и минус 5,3 пункта за год). При этом улучшились оценки перспектив развития страны на год и на пять лет вперед, но немного ухудшились прогнозы личного материального положения в ближайшие 12 месяцев.

Склонность респондентов к сбережению в июле вновь немного снизилась. Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, в июле составила 51% (минус 0,4 процентного пункта, п. п., за месяц и минус 0,6 п. п. за год), оказавшись ниже среднего значения с начала 2016 года (54%). Доля тех, кто предпочитает тратить, возросла до 30,8% (плюс 0,9 п. п. за месяц и минус 0,7 п. п. за год).

Предпочтения респондентами форм хранения сбережений в июле почти не изменились. Доля считающих, что сбережения сейчас лучше хранить на счете в банке, составила 44% (без изменений за месяц и минус 2 п. п. за год), а тех, кто предпочитает наличные,— 30% (плюс 1 п. п. за месяц и 4 п. п. за год), что может быть связано с рисками перебоев со связью и интернетом.

Вероятнее всего, рост потребительских настроений, как и склонности тратить, связан с укреплением курса рубля, которое прервалось на текущей неделе. Темпы роста реальных потребительских трат, согласно Сбериндексу, на неделе с 21 по 27 июля замедлились в годовом выражении почти до нуля (плюс 0,1% при росте на 9,3% в номинале) после 0,5% в июне, номинальные траты относительно повысились лишь на промтовары — до 11,8%.

Артем Чугунов