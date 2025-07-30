Соответчики Константина Струкова по прокурорскому иску

Колбасин Алексей Иванович родился 5 декабря 1978 года. В 2000 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА), после чего работал в органах прокуратуры. С 2008 по 2013 год возглавлял следственный отдел СКР в Екатеринбурге. С июля 2013 года занимал должность заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области, а в апреле 2023 года был переведен в Челябинскую область на аналогичную должность. В декабре 2023 года был назначен руководителем СУ СКР по Самарской области. С 12 августа 2024 года — руководитель следственного управления СКР по Челябинской области. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени, отмечен почетной грамотой председателя СКР.

Шувалов Юрий Александрович родился 25 июля 1964 года в городе Ардатов Республики Мордовия. В 1986 году окончил факультет электрификации Челябинского института механизации и электрификации. В 1986–1987 годах — главный энергетик Аргаяшского ремонтно-технического предприятия. С 1987 по 2010 год служил в ВС РФ на руководящих технических должностях, после чего был начальником челябинского отделения ОАО «Оборонэнергосбыт». С 29 ноября 2017 года — замглавы Уральского управления Ростехнадзора.

Данные о месте рождения и образовании Владислава Потапова в открытых источниках не публиковались. С мая 2023 года упоминается в СМИ как заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, курирует вопросы экологического контроля на территории Челябинской и Курганской областей.