«Белоблводоканал» заподозрили в сливе стоков на почву на 15,7 млн рублей

По результатам прокурорской проверки деятельности госпредприятия (ГУП) «Белоблводоканал» отдел МВД России по Белгородскому району возбудил и расследует уголовное дело о порче земли (ч.1 ст. 245 УК РФ, до двух лет исправительных работ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Ущерб от деятельности предприятия оценивается в 15,7 млн руб.

Проверив данные публикации в интернете, прокуратура установила, что с апреля 2022 года в микрорайоне Стрелецкое-23а Белгородского района земли сельхозназначения загрязняются канализационными стоками. Очистные сооружения в этом месте находятся в областной собственности и эксплуатируются «Белоблводоканалом», «руководством которого не принято мер по своевременному обслуживанию канализационной насосной станции и откачке сточных вод». По данным Rusprofile.ru, с января 2022 года генеральным директором ГУПа является Александр Николаев.

Надзорное ведомство также направило в Свердловский райсуд Белгорода иск о возложении на предприятие обязанности по реконструкции очистных сооружений. Он был удовлетворен.

В прошлом году «Белоблводоканал» был оштрафован на 1,5 млн руб. за 56 нарушений природоохранного законодательства. Часть из них касалась работы очистных сооружений и концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, которые предприятие сбрасывает в реки Разумная и Короча.

Чем закончился спор об ущербе белгородской экологии на 450 млн рублей — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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