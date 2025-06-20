«Белоблводоканал» повторно уличили в сбросе загрязненных вод в реку Разумная

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели внеплановую выездную проверку на объекте НВОС «Очистные сооружения канализации города Белгорода», находящемся в эксплуатации ГУП «Белоблводоканал». Как сообщили в ведомстве, проверка была инициирована в связи с неисполнением предписания, выданного по результатам плановой проверки в июле 2024 года.

В ходе новой проверки специалисты филиала «ЦЛАТИ по Белгородской области» произвели отбор проб сточных вод, сбрасываемых предприятием в реку Разумная. Анализ показал превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ, подтвердив факт невыполнения ранее выданного предписания.

В Росприроднадзоре заявили, что ответственное должностное и юридическое лицо ГУП «Белоблводоканал» будут привлечены к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписаний федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный экологический надзор (ч. 38 ст. 19.5 КоАП РФ, до 50 тыс. штрафа для должностных лиц и до 200 тыс. для юридических). По результатам проверки выдано повторное предписание об устранении выявленных нарушений. В ведомстве подчеркнули, что исполнение предписания находится на контроле управления.

В мае Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора обнаружило повышенную концентрацию моющих и хозяйственно-бытовых загрязняющих веществ в реке Сейм в месте сброса стоков МУП «Курскводоканал» в Курском районе, а также в селе Быки Курчатовского района Курской области.

Ульяна Ларионова