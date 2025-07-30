На месте реконструкции Федоровского гидроузла обустраивают вахтовый поселок

Завершение реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань планируется к концу 2027 года. Об этом сообщил глава Абинского района Илья Биушкин, отметив, что контракт на проведение работ заключен между федеральным учреждением «Кубаньмелиоводхоз» и АО «ЧиркейГЭСстрой» — структурой, входящей в ПАО «Русгидро». В настоящее время на объекте выполняются земляные работы, бурение, а также обустройство вахтового поселка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Абинского района Ильи Биушкина Фото: Telegram-канал главы Абинского района Ильи Биушкина

Федоровский гидроузел, расположенный в 146 км от устья Кубани рядом со станицей Федоровской, играет ключевую роль в мелиорации сельскохозяйственных земель площадью порядка 120 тыс. га. В апреле 2022 года на объекте произошло разрушение шлюзовых сооружений, в результате чего уровень воды в ирригационной системе понизился. Авария не привела к пострадавшим, но потребовала срочного возведения временной дамбы.

О выборе подрядчика стало известно летом 2024 года. Начальная цена работ, указанных в тендерной документации, составила 6,6 млрд руб. Подрядные работы осуществляются в рамках федеральной программы восстановления и модернизации гидротехнической инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков