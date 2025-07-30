На пляжи Геленджика за два месяца поступило около 90 жалоб

Около 90 обращений о работе пляжных территорий поступило в администрацию Геленджика за июнь—июль 2025 года. Как сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Алексей Богодистов, в мэрии состоялось совещание, посвященное организации пляжного отдыха в муниципалитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В границах Большого Геленджика действуют 74 пляжные территории и 11 рекреационных зон. По словам градоначальника, все обращения разбираются в индивидуальном порядке. В числе приоритетов — чистота пляжей, безопасный заход в море, установка спортивных и детских площадок, а также контроль за соблюдением правил бесплатного размещения отдыхающих под навесами.

«Поступают сигналы, что под навесами нельзя разместиться без оплаты шезлонга. Такие случаи недопустимы: пляжи курорта открыты для всех»,— отметил глава города.

Единые стандарты качества применяются и на пляжах пригородов — в Дивноморском, Кабардинке, Пшаде и Архипо-Осиповке. Контроль за курортной инфраструктурой возложен на профильного заместителя главы города.

Сейчас курортный сезон продолжается. В администрации заявили о намерении сохранить высокий темп благоустройства в преддверии августа и бархатного сезона.

Анна Гречко