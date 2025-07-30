Кандидатов в мэры в Приморье сможет выдвигать только губернатор

Депутаты законодательного собрания Приморского края на заседании 30 июля приняли сразу в трех чтениях закон, согласно которому главы всех муниципальных образований региона будут избираться местными представительными органами из числа кандидатов, представленных губернатором.

Вице-спикер парламента Джамбулат Текиев объяснил реформу необходимостью унификации законодательства: согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», губернаторы определяют кандидатов в мэры во всех региональных столицах. «Предлагается распространить такой порядок на избрание глав всех муниципальных образований края… Считаем, что в такой ситуации мы экономим, во-первых, бюджеты муниципальных округов, во-вторых, мы делаем вертикаль власти более эффективной»,— пояснил господин Текиев.

Губернатор Олег Кожемяко, ранее высказывавшийся в поддержку прямых выборов мэров и даже вносивший в 2018 году законопроект о возвращении всенародной процедуры, инициативу поддержал. Против выступили внефракционный депутат Леонид Васюкевич и исключенный из КПРФ член ее фракции Александр Сустов.

За принятие законопроекта в каждом из трех чтений проголосовали от 25 до 27 депутатов из 34 присутствовавших, против во всех чтениях — двое, остальные воздержались.

Отметим, ранее в рамках реализации муниципальной реформы аналогичным образом поступили в Красноярском крае и Коми. А вот в Республике Алтай муниципальным депутатам оставили право самостоятельно определять, по какой именно процедуре будут избираться мэры.

Почему правительство вновь не поддержало законопроект о прямых выборах мэров — в материале «Ъ».

Алексей Чернышев, Владивосток