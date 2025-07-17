Глава Коми будет сам подбирать кандидатов в мэры

Государственный совет (парламент) Коми 17 июля принял закон, наделивший главу республики полномочиями вносить кандидатуры на посты руководителей всех муниципальных администраций региона. Такую возможность предоставляет новый федеральный закон о местном самоуправлении, вступивший в силу 19 июня.

Вопрос о том, сколько кандидатов в мэры должен будет предлагать губернатор, планируется решить позже. Парламент склоняется установить нижнюю планку — не менее двух. Общественная палата республики предлагает верхний предел — не более трех.

Закон был принят большинством голосов депутатов, при этом члены фракции КПРФ выступили против, назвав инициативу «гвоздем в крышку гроба демократии». В ответ вице-спикер от «Единой России» Владимир Косов парировал: «В советское время при КПСС всегда сверху назначали кадры по всей вертикали».

После заседания спикер Госсовета Сергей Усачев пояснил “Ъ”, что в ближайшее время новые полномочия главы республики нужно будет зафиксировать в конституции Коми и ряде профильных законов.

Дарья Шучалина, Сыктывкар