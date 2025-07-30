В Воронеже банкротящийся промышленник Олег Малышев избавился от долга в 41 млн

Арбитражный суд Воронежской области исключил из реестра требований кредиторов местного обанкротившегося промышленника, создателя группы «Содействие» Олега Малышева долг в 41,3 млн руб. перед Россельхозбанком. Это следует из картотеки арбитражных дел.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Олег Малышев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из документов суда следует, что с заявлением об исключении суммы из реестра в январе обратился финансовый управляющий бизнесмена Александр Чурляев. Суд установил, что господин Малышев погасил задолженность в 41,3 млн руб. перед банком и предоставил подтверждающие это документы.

С заявлением о признании Олега Малышева банкротом обратилась энергосбытовая компания «ТНС энерго Воронеж» в 2018 году из-за долга в 5,3 млн руб., который возник по поручительству господина Малышева за также дружественное ему ООО «Промплощадка». Между этой компанией и «ТНС энерго Воронеж» был заключен договор уступки права требования за потребленную электроэнергию с марта 2015 по декабрь 2016 года.

В октябре 2020-го суд включил в реестр требований кредиторов предпринимателя долги перед Россельхозбанком на 160 млн руб. Их накопил по кредитам 2013–2014 годов ранее принадлежавший господину Малышеву завод ОАО «Первомайскхиммаш» в Тамбовской области — бизнесмен выступал поручителем. В апреле 2020-го еще 215 млн руб. долгов в реестр кредиторов включил Сбербанк.

В 2021 году арбитражный суд Воронежской области признал господина Малышева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества (последняя стадия банкротства физлица). По данным «Федресурса», 28 августа состоится заочное собрание кредиторов, на котором рассмотрят вопрос утверждения отчета о процедуре.

В марте 2022-го суд запретил предпринимателю выезд из России, объяснив, что таким образом он «предупреждает расходование денежных средств должника на цели, не связанные с удовлетворением требований кредиторов», а также «уклонение должника от мероприятий в процедуре реализации его имущества».

Егор Якимов