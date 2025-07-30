FESCO увеличила грузоперевозки между Индией, ОАЭ и Новороссийском на 30%

В первом полугодии 2025 года транспортная группа FESCO, входящая в контур управления «Росатома», перевезла более 8,5 тыс. TEU контейнеров по маршруту Индия-ОАЭ-Новороссийск. Это на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Экспортные перевозки составили свыше 3,5 тыс. TEU с ростом на 4%, а импортные превысили 5 тыс. TEU, увеличившись на 54%. Основные порты захода включают индийские Нава-Шева и Мундра, а также Джебель-Али в ОАЭ. С июня на линии работают три контейнеровоза FESCO общей вместимостью более 3 тыс. TEU.

Транзитное время из ОАЭ в Новороссийск занимает около 17 суток, из Индии — от 21 дня, с регулярностью рейсов раз в две недели. Через партнерские фидерные линии сервис FIL-W также связан с портами Бангладеш, Пакистана, Шри-Ланки и стран Ближнего Востока.

В импорте преобладают строительные материалы, химическая продукция, пластик и продукты питания, включая фармацевтические грузы. Экспортные поставки состоят из лесоматериалов, бумаги, металлов и сельхозпродукции.