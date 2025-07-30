«Россети» проложат ЛЭП для наращивания энергоснабжения космодрома Восточный

В Амурской области началось строительство 60-километровой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая обеспечит первую категорию надежности электроснабжения космодрома Восточный. Он будет присоединен к сетям через два питающих центра — магистральные подстанции 220 кВ и 500 кВ. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Россети» (MOEX: FEES) — МЭС Востока.

Это позволит существенно минимизировать риски перебоев подачи энергии. Энергетики установят более 200 опор, смонтируют 180 км провода и 60 км грозотроса со встроенным оптическим кабелем. Для защиты дальневосточного аиста (трасса ЛЭП пройдет в местах его обитания) от поражений током на опорах установят специальные антиприсадочные устройства. Это также позволит устранить угрозу нештатных ситуаций на энергообъекте, связанных с жизнедеятельностью птиц.

В настоящий момент космодром обеспечен электроснабжением от одной подстанции 220 кВ, а после строительства новой линии электропитание будет осуществляться и от другой подстанции мощностью 500 кВ.

Анна Яшина, Благовещенск