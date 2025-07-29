Главные новости за 29 июля. Новороссийск

Краснодарский край направит 50 млн рублей из резервного фонда на компенсацию части убытков отелям и санаториям Анапы, связанных с массовой отменой бронирований из-за чрезвычайной ситуации.

Винодельческое предприятие «Мысхако» из Новороссийска начало судебное разбирательство против французского производителя коньяка Louis Royer. Детали исковых требований не раскрываются, первое заседание назначено на 1 сентября 2025 года.

В Новороссийске произошло две аварии, оставивших без водоснабжения свыше 7 тыс. жителей.

В Геленджике вандалы осквернили историческую крепость «Грозовые ворота».

Стоимость квадратного метра в премиальном сегменте жилья Геленджика за первое полугодие 2025 года выросла на 25%, достигнув 1,1 млн руб.

В Новороссийске участились жалобы жителей на действия управляющей компании ООО «Пик-Комфорт», которая включает в квитанции за ЖКУ услугу «добровольное страхование» без согласия собственников. Территориальный отдел Роспотребнадзора дал официальные разъяснения по этому вопросу.

В районе Кабардинки зафиксировали лесной пожар, его площадь увеличилась до 12 гектаров.