Стоимость элитного жилья в Геленджике превысила 1 млн рублей за «квадрат»

Стоимость квадратного метра в премиальном сегменте жилья Геленджика за первое полугодие 2025 года выросла на 25%, достигнув 1,1 млн руб. Такие данные привело агентство курортной недвижимости Golden Brown в беседе с «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Геленджик становится новым гламурным направлением. Цены растут, как и популярность курорта среди обеспеченных покупателей. В основном это люди зрелого возраста — молодежь выбирает другие места из-за спокойной атмосферы», — пояснила основатель агентства Татьяна Бурлаковская.

В премиальных проектах, где минимальная стоимость квадратного метра составляет 1,3 млн руб., средний бюджет сделки превышает 40 млн руб. Цены на коттеджи с черновой отделкой в элитных поселках начинаются от 70-80 млн руб.

Росту спроса способствовало открытие аэропорта, благоприятный климат, развитие гастрономии и появление новых форматов досуга для состоятельных гостей — гольф-клубов, виноделен и терренкуров.