В Новороссийске разъяснили ситуацию со страховыми услугами в квитанциях ЖКХ
В Новороссийске участились жалобы жителей на действия управляющей компании ООО «Пик-Комфорт», которая включает в квитанции за ЖКУ услугу «добровольное страхование» без согласия собственников. Территориальный отдел Роспотребнадзора дал официальные разъяснения по этому вопросу, сообщили в пресс-службе города.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Согласно закону «О защите прав потребителей», управляющие компании не имеют права навязывать дополнительные платные услуги без согласия жильцов. Включение страховки в квитанции является нарушением, так как эта услуга не входит в перечень обязательных платежей за содержание многоквартирного дома.
Собственники вправе отказаться от оплаты данной услуги и потребовать возврата уже уплаченных средств. Для подачи коллективного иска в суд необходимо собрать группу из не менее 20 пострадавших жильцов. К жалобе нужно приложить копии квитанций со страховкой, документы на квартиру, паспорт и другие подтверждающие документы.
Роспотребнадзор готов поддержать коллективное обращение новороссийцев в судебные инстанции для защиты их прав. Решение о добровольном страховании может приниматься только на общем собрании собственников жилья.