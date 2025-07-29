Площадь лесного пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 гектаров
Лесной пожар в Геленджикском лесничестве в районе Кабардинки охватил огнем 12 га территории. тушении задействована авиация, вертолет Ми-8 совершил семь сбросов воды, сообщили в пресс-службе Минприроды Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
С огнем совместными усилиями борются лесные пожарные Краевого лесопожарного центра министерства природных ресурсов Краснодарского края, МЧС и добровольцы. Всего в тушении задействованы 85 человек и 21 единица техники.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в связи с необходимостью локализации лесного пожара вблизи села Кабардинка, «Россети Кубань» вводят временное ограничение электроснабжения.