Площадь лесного пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 гектаров

Лесной пожар в Геленджикском лесничестве в районе Кабардинки охватил огнем 12 га территории. тушении задействована авиация, вертолет Ми-8 совершил семь сбросов воды, сообщили в пресс-службе Минприроды Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С огнем совместными усилиями борются лесные пожарные Краевого лесопожарного центра министерства природных ресурсов Краснодарского края, МЧС и добровольцы. Всего в тушении задействованы 85 человек и 21 единица техники.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в связи с необходимостью локализации лесного пожара вблизи села Кабардинка, «Россети Кубань» вводят временное ограничение электроснабжения.