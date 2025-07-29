Кубань выделит 50 млн рублей на поддержку отелей Анапы из-за отмены бронирований

Краснодарский край направит 50 млн рублей из резервного фонда на компенсацию части убытков отелям и санаториям Анапы, связанных с массовой отменой бронирований из-за чрезвычайной ситуации. Решение было принято 28 июля на встрече губернатора региона Вениамина Кондратьева с представителями курортной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Выделенные средства пойдут на возмещение потерь от отмененных броней, выплату зарплат сотрудникам, коммунальные услуги, аренду, рекламу, техническое обслуживание и налоги.

«Анапа остается главным семейным курортом страны, и мы сделаем все, чтобы сохранить этот статус, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Мера уже доказала свою актуальность — мы получили десятки заявок от отельеров»,— заявил Кондратьев.

Согласно правилам министерства курортов и туризма края, компенсация может покрывать до 95% операционных расходов или 25% от суммы отмененных бронирований. Максимальный размер выплаты для одного получателя ограничен 15 млн рублей. Прием заявок продлится до 3 августа.

Кроме этой меры, поддержка курортного бизнеса Анапы и Темрюкского района включает отсрочку налоговых и страховых платежей до конца 2025 года, льготные кредиты по ставкам от 2% до 3,25%, а также субсидии на развитие туристической инфраструктуры и детских здравниц в размере 220 млн рублей.

По итогам встречи губернатор поручил подготовить обращение в федеральное правительство с предложением продлить действующие льготы. Дополнительно в регионе рассматривают возможность компенсировать до половины расходов на текущий ремонт номерного фонда и частично возмещать затраты на зарплаты в детских оздоровительных учреждениях.