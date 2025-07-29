В Новороссийске из-за аварийных работ без воды остаются более 7 тысяч человек

В Новороссийске произошло две аварии, оставивших без водоснабжения свыше 7 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал Новороссийска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Первая авария случилась 28 июля, когда подрядная организация ООО «Прогрессор» во время земляных работ в районе Пенайской щели повредила электрокабель, питающий насосную станцию. Это привело к ограничению подачи воды 29 июля для 5 911 жителей зоны №1. Вторая авария произошла на пересечении ул. Волгоградской и Мысхакского шоссе, где вышла из строя запорная арматура, оставив без воды еще 1 200 человек.

МУП «Водоканал Новороссийска» организовал подвоз воды для пострадавших жителей по заявкам. В ведомстве подчеркивают, что ситуация не носит чрезвычайного характера, а подача воды будет восстановлена сразу после завершения ремонтных работ.